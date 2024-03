Aggredito con machete | amputata gamba | possibile svolta nelle indagini

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 21 marzo 2024)conin strada, necessaria operazione per l’amputazione dellaper la vittima:Nella serata di ieri, mercoledì 20 marzo, la squadra mobile di Torino ha arrestato un giovane italiano. Quest’ultimo, poco più che ventenne, è accusato di tentato omicidio per l’aggressione nei confronti di un 24enne. La vittima, nel pomeriggio di martedì, è statoa colpi dimentre stava facendo una passeggiata in monopattino con la sua fidanzata. Fino a quando, ad un certo punto, due aggressori non si sono avvicinati a lui. Uno di loro lo ha colpito alle spalle, in più di una occasione, con l’arma tagliente.nel centro di Torino con...