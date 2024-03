Afragola | bimbo autistico allontanato perché fa rumore La preside | “Ho sbagliato in buona fede”

La madre di un bambino autistico ha reso noto quanto accaduto a suo figlio, allontanato durante un evento sul bullismo in una scuola ad Afragola (notizie.virgilio)

bimbo autistico allontanato durante un evento sul bullismo a scuola: 'Cacciato come un cane' - "Ho un dolore dentro, me l'ha cacciato come un cane che stava abbaiando". Dice proprio così sottolineando di essere più arrabbiata che addolorata Patrizia, mamma di un bimbo autistico di 11 anni che f ...lostrillone.tv

Afragola, bambino autistico allontanato durante un evento contro il bullismo - La madre di un ragazzino autistico di 11 anni che va a scuola ad Afragola, in provincia di Napoli, ha appreso solo pochi giorni fa tramite un video che gli è stato mostrato che suo figlio è stato all ...tg24.sky