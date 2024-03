“Affari Tuoi” | Alessia rifiuta l’offerta | poi il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 21 marzo 2024) News Tv.da Genova è stata la protagonista della puntata diandata in onda ieri, mercoledì 20 marzo 2024, su Rai 1. La concorrente ha giocato con il pacco numero 10, affiancata dal fidanzato Matteo. Purtroppo la partita si è rivelata complicata. Poi la mossa diha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Ciro Petrone è di nuovo fidanzato? Leggi anche: “Grande Fratello”, frase choc di Sergio e Alessio su Perla: pubblico inferocito Chi sono i protagonisti dell’ultima puntata di “” Amadeus ha iniziato la puntata presentando i due concorrenti che hanno raccontato di essersi conosciuti in una situazione particolare.ha incontrato per la prima volta Matteo nel suo primo ...