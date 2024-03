AEW | Rivelato il perché dell’assenza di Jon Moxley

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 21 marzo 2024) Jonè uno degli atleti di punta dell’AEW, perciò quando il wrestler manca dagli show della compagnia, il pubblico comincia a chiedersi ildella sua assenza. L’ex AEW World Champion (insieme a Claudio Castagnoli), di recente, aveva vinto un importante tag-team match contro gli FTR, perciò gli appassionati si aspettavano la presenza dei membri del Blackpool Combat Club nel torneo che assegnerà i vacanti AEW World Tag Team Championships: come sappiamo, però, i due non saranno nella competizione. Stando a quanto riportato da Fightful Select, Mox ha deciso di prendersi una pausa (in accordo con l’AEW) per prepararsi agli impegni presi in Messico e Giappone:“Ci è stato detto che questo periodo di pausa era stato pianificato tempo fa e il duo non sarebbe stato disponibile per il torneo. Jonavrà degli impegni in ...