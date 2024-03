AEW | L’esclusione del BCC dal torneo per i titoli di coppia sembra non avere una precisa spiegazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 21 marzo 2024) Come sappiamo, Sting ha disputato il suo ultimo match in quel di Revolution. Lui e Darby Allin hanno difeso con successo i lorodicontro gli Young Bucks per poi renderli vacanti subito dopo, visto il ritiro di “The Icon”. Tony Khan, quindi, ha indetto unper la riassegnazione delle cinture di, la cui finale si disputerà a Dinasty il prossimo 21 luglio. Al, però, non partecipa il Blackpool Combat e, in particolare, Jon Moxley e Claudio Castagnoli, con i fan che si sono chiesti la ragione di tale esclusione. Ebbene, ad oggi, nonno esserci particolari motivazioni. Una scelta strana Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez ha parlato deldel BCC dalper la ...