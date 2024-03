AEW | Contratto rinnovato per Jim Ross | comporterà un carico di lavoro ridotto

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo un periodo di assenza dal tavolo di commento, Jimè ritornato in AEW per “dar voce” agli ultimi due incontri del PPV Revolution, svoltosi all’inizio del mese. In seguito,ha rivelato di aver firmato un nuovocon la AEW della durata di un anno. Ritiro in vista per l’iconico JR? Durante una recente puntata del suo podcast Grilling JR, un fan curioso ha posto una domanda sulla durata del nuovodie se questo segnasse la fine della sua illustre carriera di annunciatore. Questa è stata la risposta di JR: “Penso di sì. È realistico pensarlo… Posso pensare realisticamente che questo potrebbe essere il mio ultimo anno, e molto probabilmente lo sarà”.ha, inoltre, sottolineato che la decisione dipende da fattori quali la sua salute e la ...

