(Di giovedì 21 marzo 2024) "Per il quinquennio 2023-2027,di Bologna ha dato il via a un piano di Investimenti da 216 milioni di euro, di cui circa 30 milioni già spesi nel corso del 2023". Così Enrico Postacchini, Presidentedi Bologna, anch’egli presente oggi all’incontro promosso da QN. "Il piano degli investimenti – afferma Postacchini – include importanti lavori di sviluppo infrastrutturale per migliorare la gestione di alcune aree del Terminal, a supporto del traffico; interventi per la sostenibilità, necessari a compensare gli impatti operativi dell’sull’ambiente e a raggiungere gli impegni di carbon neutrality al 2030; interventi di innovazione tecnologica e di processo, volti a creare unsmart e digitale, identificando ...

Bologna , 26 febbraio 2024 – “In venticinque anni di carriera, viaggiare è sempre stata la parte più stancante”. Allora, per Andrea Dovizioso , ex pilota Ducati in Motogp, dal 2013 al 2020, e campione ... (ilrestodelcarlino)

Aeroporto Marconi sempre più strategico per merci e passeggeri - L'Aeroporto di Bologna avvia un piano di investimenti da 216 milioni di euro per il quinquennio 2023-2027, con focus su sviluppo infrastrutturale, sostenibilità e innovazione tecnologica per migliorar ...quotidiano

Arnaldo che vive al Marconi ora è una star, conteso da giornali e tv: “Non ci ero abituato...” - Per l’83enne si sono fatti avanti anche i servizi sociali. Il suo comune di origine gli offre un hotel, Bologna gli cerca una casa ...bologna.repubblica

La storia di Arnaldo, vive in Aeroporto come Tom Hanks in The Terminal - È subito scattato un tam tam solidale a Bologna per aiutare Arnaldo, un 83enne originario del Modenese che dallo scorso luglio vive in Aeroporto al Marconi perché non può più permettersi di pagare un ...corrieredellacalabria