Addio al giornalista Roberto Tumbarello Storico inviato | fu amico di Karol Wojtyla e Sandro Pertini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) E’ morto ildi diversi quotidiani e profondo conoscitore di Papa Giovanni Paolo II eprofessionista dal 1971, scriveva da diversi anni, con cadenza settimanale, sul sito del Denaro per il quale curava il blog “Diario Liberale”. Nel 2021, in occasione dei suoi 50 anni di iscrizione all’albo, aveva ricevuto la targa organizzata dal Consiglio dell’Ordine del Lazio. Medaglia “pro merito” del Consiglio d’Europa, di cui è stato portavoce in Italia per tanti anni, era esperto in Comunicazione e Diritti umani. Laureato in giurisprudenza, aveva iniziato la carriera al Giornale di Sicilia. Dopo aver scritto di musica, spettacoli, e teatro, è stato redattore especiale di diversi ...