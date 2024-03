Addio a Paola Tavarelli Storica docente del Classico

Addio scartoffie, faldoni, codici e leggi, clienti ansiosi o a volte rancorosi, udienze in tribunale. E benvenuta vita all’aria aperta, guinzagli, palline, birilli e “allievi“ scodinzolanti. ... (ilgiorno)

Non tutti forse ricordano che Antonella Clerici ha debuttato in Rai come giornalista sportiva. Martedì 23 gennaio, la conduttrice ha […] (perizona)