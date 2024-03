Acerbi non cambia versione | ribadirà di aver detto “nero”

Il tempo delle scelte definitive per il prossimo Europeo si avvicina, Luciano Spalletti va a caccia di risposte. E per averle la parola d'ordine... (calciomercato)

IL GIORNO DI JOE - Fiori, fiori ovunque. E poi lacrime, tante. Mille e più strette di mano (almeno diecimila, come le persone arrivate al Viola Park), abbracci a non finire e a fine serata persino cori, ...firenzeviola

Italia-Venezuela: dove vederla in tv (in chiaro) e streaming, orario e probabili formazioni - Stasera torna l'Italia che scende in campo contro il Venezuela per il primo impegno della tournée americana. Gli Azzurri si sono riuniti in questa pausa dei campionati per preparare ...ilmessaggero

Juventus contro il razzismo: il club scende in campo con il caso Acerbi – FOTO - Juventus contro il razzismo: il club bianconero scende in campo con un messaggio importante su questo tema – FOTO Le polemiche dovute al caso Acerbi non si placano, tra chi punta il dito verso l’inter ...juventusnews24