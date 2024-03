Acerbi-Juan Jesus | l’Avv Novazio | «Difesa complessa | conta ciò che ha detto»

(Di giovedì 21 marzo 2024) A parlare del casoocato dello studio legale DN Law di Milano, esperto in diritto sportivo, Cristiano. La sua tesi riportata da Tuttosport. DIFFERENZA ?ocato Cristianosul caso: «Per applicare con il giusto rigore l’articolo 2 dello Statuto Figc e l’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva Figc in tema di lotta al razzismo e ogni forma di discriminazione, è stato stabilito che vale la percezione oggettiva dell’insulto senza alcuna valorizzazione dell’elemento soggettivo: è sufficiente che l’offesa sia in sé percepibile come razzista e discriminatoria.quello che ha, non l’intenzione con cui l’ha ...

Acerbi Juan Jesus , la Procura Figc ha già acquisito le immagini per la prova tv. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il capo della Procura federale Giuseppe Chinè vorrebbe chiudere possibilmente in ... (ilnapolista)

Acerbi-Juan Jesus, attesa per la sentenza: interrogati giocatori e l'arbitro La Penna! Acquisite le immagini per la prova Tv, ispettore della Procura ha visto tutto nelle ... - Ultime notizie calcio Napoli - Le ultimissime notizie sul caso razzismo tra Acerbi e Juan Jesus con la sentenza in arrivo! Perché sono state acquisite le immagini per la prova Tv dal Procuratore Chinè ...msn

REPUBBLICA - Il Napoli è vicino a Juan Jesus, ADL ha preferito non esprimersi sulla vicenda - Come riporta La Repubblica, il Napoli si è schierato apertamente al fianco di Juan Jesus, difensore azzurro, sulla vicenda che lo vede coinvolto con Francesco Acerbi: "De Laurentiis ha fatto visita ie ...napolimagazine

