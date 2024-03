Acerbi e de Vrij ‘provocano’ Inzaghi | Inter in versione… difesa a 4!

(Di giovedì 21 marzo 2024)e denon faranno dormirenelle prossime notti, che verrano utilizzate per pensare anche soluzioni alternative per ladell’. Una di queste – probabilmente l’ultima nei pensieri del tecnico nerazzurro – porta alla linea a quattro. Dopo la sosta si vedrà EMERGENZA DIFENSIVA – Puntorogativo su Francesco, che nelle prossime ore ufficializzerà la sua versione sulle accuse di razzismo. E prima di Pasqua scoprirà se può ancora far parte della rosa dell’di Simonefino a fine stagione. Ma puntorogativo anche su Stefan de, che rientrerà a Milano dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Olandese per infortunio. E questo è un vero e proprio ...

Dopo aver preso le difese di Francesco Acerbi (LEGGI QUI) in cui ha chiarito che il diverbio avuto con Juan Jesus non era di stampo razzista.... (calciomercato)

Inter, si ferma De Vrij: problema agli adduttori in nazionale, domani sarà valutato - Il difensore lascia gli Oranje per un problema muscolare e rientra in Italia. Acerbi si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile ...gazzetta

Allarme Inter, Inzaghi perde De Vrij: si apre il buco al centro della difesa - Il centrale si è infortunato durante il ritiro dell'Olanda: ansia per i nerazzurri che ancora non conoscono il destino di Acerbi ...tuttosport

Inter: De Vrij si ferma per un problema muscolare. Milan in allerta per le condizioni di Maignan e Bennacer - SERIE A - La sosta per le Nazionali non porta buone notizie alle due milanesi. I nerazzurri devono fare i conti con lo stop del centrale olandese, probabilmente ...eurosport