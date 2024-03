Acerbi ascoltato dalla Procura Federale | ma da Appiano Gentile – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lalavora per consegnare al più presto la relazione al Giudice Sportivo della Serie A, in merito al caso Francescoe Juan Jesus. Presto entrambi i calciatori saranno ascoltati, in particolare il difensore nerazzurro che, come specificato da Sky Sport, saràda. MODALITÀ DIVERSA – Prosegue il lavoro delladopo il caso di Inter-Napoli. Juan Jesus questo fine settimana saràdaltore Giuseppe Chiné, che intanto ha già acquisito le immagini per la prova televisiva. Venerdì toccherà a Francesco, affiancato dall’avvocato del club nerazzurro, in videoconferenza da...