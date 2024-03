Acerbi arrivato ad Appiano Gentile! Le prossime mosse – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024)è tornato addove, secondo Sky Sport, è in procinto di allenarsi con i compagni presenti. Ledel difensore, atteso dalla Procura FIGC per il caso Juan Jesus AL LAVORO – L’Inter torna al lavoro per preparare la sfida con l’Empoli dell’1 aprile. Presente ancheda pochi minuti adper sostenere l’allenamento. Il difensore, secondo Sky Sport, a proposito del caso relativo a Juan Jesus, continua a mantenere la sua linea che verrà esposta anche domani nel confronto con la Procura: non ha mai detto nulla di razzista. Tutto rimandato alla Procura e al Giudice Sportivo che dovranno deliberare a tal proposito. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...