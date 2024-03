Accordo insensato con l’Egitto

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 17 marzo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata in Egitto insieme ai capi di governo dell’Italia, della Grecia e dell’Austria, portando... Leggi

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale la Lazio è l'unica squadra di Serie A a non aver effettuato operazioni in entrata.... (calciomercato)

Perché l’Intelligenza artificiale è più fotografia che pittura - “Difficile, quasi impossibile immaginare in che modo l'umanità osservasse il suo habitat prima che esistesse la macchina fotografica”. Francamente, non so se essere d’Accordo con questa affermazione d ...repubblica

Salini (Fi), su Euro7 raggiunto compromesso positivo - "Il compromesso sul Regolamento Euro7 è nel complesso positivo perché definisce tempistiche congrue e realistiche, non mette in ulteriore difficoltà i produttori pur introducendo le migliorie necessar ...ansa

Rinvio a giudizio per Vittorio Sgarbi: "Inspiegabile e totalmente insensato" - Richiesta di rinvio a giudizio per Vittorio Sgarbi, la replica dell'ex sottosegretario: “È una cosa inspiegabile, che non ha ...affaritaliani