Abdullah Ibrahim leggenda del jazz mondiale ospite di Euritmica il 26 marzo

(Di giovedì 21 marzo 2024) La rassegna Note Nuove, giunta alla 17ma edizione organizzata da, ospita martedì 262024 al Teatro Palamostre di Udine (ore 20:45), veradel, per un concerto solista di rara emozione. Nato nel Sudafrica dell’apartheid dove ilera visto come un atto di resistenza, la sua musica viene spesso definita come portavoce di libertà. La sua formazione musicale deriva da un crogiolo di influenze culturali: musica tradizionale africana, inni cristiani, brani gospel e spiritual, così comeamericano, township e musica classica. Da questa miscela di secolare e religioso, di tradizionale e moderno, sono nati il suono impareggiabile e il lessico musicale della vastissima produzione ...

