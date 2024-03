Abbiamo visto Race for Glory - Audi vs Lancia e sinceramente ci aspettavamo qualcosa in più

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 21 marzo 2024)forvsè uno di quei film in cui ogni appassionato di auto e di corse ripone grandi speranze,che tratta un argomento epico, ovvero il mondiale rally 1983 con la grande sfida tra due brand storici. Tuttavia, insieme alla speranza c'è anche un certo timore, perché spesso i film dedicati alle quattro ruote e al motorsport non riescono benissimo. Negli ultimi anni, per esempio, un capolavoro come Le Mans '66 - La grande sfida è stato seguito prima dal tremendo Lamborghini – The man behind the legend e poi dal discreto Ferrari di Michael Mann. La differenza trafore Le Mans A favore diforvsc'è il fatto che non sono stati usati effetti ...