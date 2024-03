Abatantuono ci ha messo in seria difficoltà | Santamaria | Rocco Tanica e Loris Fabiani parlano di Lol 4

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sei ore in uno studio pieno di colleghi comici senza poter ridere. Per Lol 4 Claudio- vincitore di Lol Talent Show - si sono preparati ognuno a modo loro. "Ridendo molto la sera prima" spiega a Today.it l'attore che ha preso ispirazione dal metodo Bergman...

‘Mostruosamente Villaggio’, mostruosamente noi - questo nuovo travet dell’epoca digitale che s’era messo la giacca buona per andare dal Presidente. Fine del mio aneddoto à la Alain Elkann, era solo per dire che Fantozzi non finisce mai, e con lui ...rollingstone

Diego Abantantuono, dal cinema al talent show con Amazon: “Vi spiego cosa farò a Lol” - Diego Abantantuono tra i protagonisti della nuova edizione di LOL - chi ride è fuori. Amazon Prime punta su di lui.milano.cityrumors