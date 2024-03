Aaron-Taylor Johnson sarà il prossimo Bond? Sulla stampa inglese ormai è una questione di Stato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il ruolo di Jamesofferto? E lui, a precisa domanda, non smentisce. Attorno alla star britannica si sta stringendo il cerchio. Come anticipato dal Sun il 33enne attore, protagonista di Kick-Ass e John Lennon in Nowhere Boy, è in trattativa per vestire i panni dello 007 uscito dalla penna di Ian Fleming fin dal 1953. Un paio di giorni fa il tabloidaveva spiegato, secondo la solita gola profonda nientemeno che dagli uffici Eon di Piccadilly (quelli leggendari che custodiscono la fiamma del celebre agente segreto) “l’offerta formale è sul tavolo e stanno aspettando una risposta”. Sempre secondo la fonte Eon, “firmerà il suo contratto nei prossimi giorni e potranno iniziare a prepararsi per il grande ...