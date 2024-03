Aaron Taylor-Johnson rompe il silenzio sulle voci sul casting di James Bond

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha smentito le recentiche lo davano come nuovo interprete di. L’attore, in un’intervista con Rolling Stone, ha dichiarato: “Non posso parlare di cose che non sono ancora confermate. Al momento, mi concentro sui miei prossimi progetti, come The Fall Guy, Nosferatu e Kraven il Cacciatore.”nega lesu: “Non c’è niente di definitivo”è uno dei favoriti per il ruolo di 007, ma la produttrice Barbara Broccoli ha recentemente affermato che ilnon è ancora iniziato. Altri possibili candidati includono Henry Cavill, Regé-Jean Page e ...

