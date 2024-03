A Torino ci sono anche studenti che non vogliono rompere con Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Al direttore - Nel 2007 ebbi il privilegio, con la collaborazione della prof.ssa Sarah Kaminski, di far convergere all’Università dii rettori delle due università di Gerusalemme: quella ebraica e quella islamica. Fu l’occasione per un incontro, in Rettorato, con i direttori di molti dipartimenti dell’ateneo torinese. Un momento per guardarsi negli occhi e capire che la cultura è la vera e più potente arma contro l’odio, che si nutre di ignoranza e bestialità. Ora scopro che in quella stessa sala, in cui si erano stretti accordi, oltre che le mani, si è votato per stracciare alcuni progetti di collaborazione, per chiudere il dialogo. Una deriva pericolosa. E’ stato un po’ come se a vincere, a, fosse il disprezzo che ha armato i macellai stupratori il 7 ottobre. E tutto questo nell’università che fu di Primo Levi. Ironia della sorte, prima ...