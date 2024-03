A scuola di intolleranza Valditara mette il Ramadan all’indice

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutto secondo copione: Matteo Salvini (in campagna elettorale) attacca sui social; Silvia Sardone, la pasionaria della Lega, urla; il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, interviene, prondo provvedimenti; l’USR (l’Ufficio scolastico regionale) agisce. E, alla fine, il prodotto di questa catena – tutta interna alla Lega – è la lettera con la quale l’USR lombardo ieri ha “invitato” il dirigente scolastico dell’Istituto Iqbal Masih di Pioltello, Alessandro Fanfoni, “a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso Consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia”. Il ministroaveva definito l’Iqbal Masih ladi frontiera attaccandone i risultati scolastici sotto la media, col plauso di ...