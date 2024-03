A Monreale uova e colombe di Pasqua per finanziare la lotta a leucemie e tumori infantili

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di giovedì 21 marzo 2024)– Ritorna l’appuntamento con l’Associazione Siciliana per laallee ai(ASLTI). La vendita di beneficenza, in occasione della, si svolgerà sabato prossimo, 24 marzo, dalle 16 alle 19 presso la piazzetta Vaglica a. Promotrici dell’iniziativa la volontaria Marta Porrovecchio, da anni in prima linea come volontaria nel (live.it)