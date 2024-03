A Gucci story | il nuovo documovie del brand

Jackie 1961 di Gucci, l'it-bag preferita dalle lady-fashioniste - Dal 1961 a oggi, vintage o nuova con tracolla interscambiabile, il ritorno dell'iconica borsa Gucci Jackie 1961 ...vogue

Shares in Germany's Douglas drop on return to stock market - Victoria Farr FRANKFURT (Reuters) -Shares in German perfume and cosmetics retailer Douglas fell as much as 11% on their return to the Frankfurt stock market on Thursday, in a worrying sign for ...msn

Una serie tv racconterà la storia della famiglia Gucci e dell'omonimo brand - La storia della famiglia Gucci, così come quella della sua casa di moda, è destinata a tornare sugli schermi, questa volta dei nostri televisori. Secondo Variety, Gaumont, la casa di produzione france ...comingsoon