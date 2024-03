80° anniversario dell’eccidio – La presidente Celli | “Il 26 marzo seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina alle Fosse Ardeatine”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Martedì 26ore 10, si terrà unaal Mausoleo dellealla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Con grande partecipazione, la Conferenza dei capigruppo ha accolto la proposta di svolgere il consiglio in un luogo della memoria importantissimo, non solo per la nostra città, ma per l’intero Paese, in occasione dell’80°. Per non dimenticare i 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni, trucidati a Roma il 241944 dtruppe di occupazione tedesche come rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella, compiuto il giorno precedente. ...