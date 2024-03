5 milioni di euro a sostegno delle attività storiche e di tradizione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Confcommercio Bergamo è a fianco334di città e provincia riconosciute da Regione Lombardia. L’Associazione promuovegiornate di consulenza personalizzate per accedere al nuovo bando regionale, che stanzia più di . I progetti devono essere finalizzati ad accrescere l’attrdei centri urbani e dei luoghi storici del commercio. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari fino a 30mila(investimento minimo di 5mila), riservata ai negozi, locali e botteghe iscritte nell’elenco regionale che investano nel ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione dell’, restauro e conservazione e innovazione. Confcommercio Bergamo, attraverso il servizio di Fogalco dedicato ai ...

Poter ritirare liberamente qualsiasi importo dal bancomat è un sogno che ogni tanto si vede in qualche film. Ma anche i sogni possono diventare realtà e a ribadirlo è quanto successo in Etiopia, ... (panorama)

Il Gip della procura distrettuale antimafia di Firenze ha disposto il sequestro di oltre 18 milioni di euro a Marcello Dell'Utri. Secondo l'accusa, Dell'Utri, in quanto condannato per concorso ... (firenzepost)

Santa Teresa, il Comune si decide a bonificare la discarica abusiva nel Polifunzionale - Sembra vicina la bonifica della discarica abusiva a cielo aperto esistente da anni nell’area del Polifunzionale di Santa Teresa di Riva, struttura comunale mai completata e rimasta uno scheletro da ci ...sikilynews

I 10 giocatori più costosi degli 'altri' campionati: tre obiettivi di Juventus e Inter - Il calciomercato si avvicina ed è caccia ai prossimi colpi multimilionari. La stagione 2023/24 con un bilancio impressionante per quanto riguarda i trasferimenti.calciomercato

Atea Green Power sigla accordo co-sviluppo per 9 impipanti BESS Storage in Italia - (Teleborsa) - Altea Green Power azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia green, comunica che è stato firmato un accordo di co-sviluppo p ...finanza.repubblica