14enne si spara in testa con la pistola della mamma | è gravissimo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una tragedia inspiegabile si è verificata a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un ragazzino di 14 anni, che si trovava da solo in casa, si èto un colpo allacon la, che di mestiere fa la vigilante per un’azienda privata. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. La polizia ha avviato le indagini per cercare di capire se si tratta di tentato suicidio o di incidente. Gli agentipolizia sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in una casa di via Pitagora dove ilè stato trovato dalla madre riverso a terra in una pozza di sangue. Suicidio o atto volontario? Anche il padre del ragazzino è dipendente di una ditta di vigilanza privata. Il figlio che, come già accennato, si ...