11enne difende la madre incinta da ex violento | viene ucciso ma salva la donna

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un episodio di violenza domestica sconvolgente ha turbato la comunità di Chicago, USA, con il sacrificio eroico di un ragazzo di 11 anni che ha perso la vita tentando dire suada un attacco brutale perpetrato dall’ex partner della. Il tragico evento si è svolto lunedì scorso, quando Crosetti Brand, un uomo di 37 anni, ha fatto irruzione nell’abitazione della famiglia Perkins armato di coltello. Secondo le autorità, l’aggressore aveva avuto una relazione sentimentale con ladel ragazzo più di un decennio prima, per poi essere incarcerato per reati gravi, inclusa l’aggressione aggravata. Brand era stato liberato sulla parola appena una settimana prima dell’agguato. L’aggressione: fondamentale l’intervento dell’L’attacco si è consumato nella ...

