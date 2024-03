Zhang rischia di perdere l’Inter | Oaktree non è convinta del suo piano di rientro dal prestito Corsport

(Di mercoledì 20 marzo 2024)dinon èdel suodi. Lo scrive il Corriere dello Sport con Pietro Guadagno. Per Stevensi fa più dura tenere. Al momento, infatti,non èdella proposta messa sul tavolo dal presidente nerazzurro. Attenzione, lo scenario può ancora cambiare, tenuto conto che al termine del(20 maggio) mancano ancora due mesi e che, trattandosi di un riscadenzamento, l’operazione si potrebbe concludere anche in tempi ristretti. Resta il fatto, però, che le argomentazioni presentate da Suning, ad oggi, non sembrano sufficienti per smuovere le resistenze del fondo americano. Cosa aveva ...

