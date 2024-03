Zhang rilancia | ma muro di Oaktree! Il fondo ragiona sull’Inter ? CdS

(Di mercoledì 20 marzo 2024)stando colamericanoper un ulteriore prestito in modo da tenere l’Inter. Ma il rilancio del patron cinese, riferisce il Corriere dello Sport, è stato rispedito al mittente.sul futuro del club. NEGOZIAZIONI ? Trattative in corso traper il rifinanziamento di un ulteriore prestito dell’Inter. A maggio ci sarà la scadenza, ma l’obiettivo del patron cinese è quello di tenere il club.ha offerto, come riferisce il Corriere dello Sport, il saldo immediato degli interessi accumulati fino alla scadenza, ossia 100 milioni di euro, calcolando appunto il 12% annuo sui 275 milioni ottenuto nel 2021. L’idea di, per un nuovo rifinanziamento, è quello di ...

Slovenia, i convocati per Malta e Portogallo: 5 'italiani' in lista. Due di Serie A e tre di Serie B - Sono 24 i calciatori convocati dal ct sloveno Matjaz Kek per le sfide amichevoli contro Malta e Portogallo. Presenti diversi rappresentanti del nostro.tuttomercatoweb

CdS - Inzaghi sorprende con l'Inter all'olandese: De Vrij e Dumfries dal 1' - Un'Inter... all'olandese. Come conferma anche il Corsport, Inzaghi pare ormai orientato a scegliere De Vrij e Dumfries dall'inizio, con Acerbi e Darmian inizialmente in panchina.fcinternews

Il ‘nemico’ dell’Inter è l’Atletico Madrid - Si respira un'aria diversa nelle due parti di Milano. E non solo per la classifica di Serie A che vede l'Inter in vantaggio di 16 punti sul Milan fresco di secondo posto, ma ...fcinternews