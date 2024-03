Zelensky a Sullivan | grato a Usa per aver sostenuto il nostro Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Kiev, 20 mar. (askanews) – ” Oggi ho ospitato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake, per un incontro significativo e mirato. Sonoagli Stati Uniti perile ilpopolo. È fondamentale che la leadership americana nella protezione dell’ordine internazionale rimanga salda”. Lo ha dichiarato sui suoi canali social il presidente ucraino, Volodymirdopo l’incontro a Kiev, con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake. “Dobbiamo essere resilienti a tutti i tipi di sfide – ha continuato– e le nostre azioni devono essere di vasta portata. Dobbiamo sconfiggere Putin ...