Zefi scomparso anche a Roma | l’opzione dell’Inter è già a rischio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è finito fuori dai radar in tempo record dopo aver lasciato l’Inter per la. Il talento irlandese non riesce a trovare dimensione né pace. E nemmeno spazio, dal momento che non vede il campo.nerazzurra post-cessione rischia di svanire insieme al suo potenziale OGGETTO MISTERIOSO – Dal 12 gennaio 2024 Kevinè un nuovo calciatore della, che si è assicurata le sue prestazioni sportive a costo zero. L’Inter decide di liberare il classe 2005 irlandese mantenendo la percentuale in caso di futura rivendita. Una percentuale alta – pari al 25% – ma che non è detto porterà qualcosa nelle casse nerazzurre. Da quel giorno la carriera dinon vede ancora la luce. Esattamente come prima. Forsepeggio. L’unica variazione riguarda l’età, visto ...