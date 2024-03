Zandegù su Recanatese-Ancona | Sarà decisivo gestire la tensione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un derby da brividi, da pelle d’oca, definitelo come volete: certo nessuno avrebbe voluto undel genere, nel quale la posta in paliovitale, esclusivamente per cercare di "salvare il salvabile". Maurizioè stato, per quattro ruggenti stagioni, una bandiera dei dorici e nonostante le sue origini lombarde vive, da 40 anni, nelle Marche e segue con attenzione le traversie delle nostre squadre., si aspettava un campionato dei giallorossi contraddistinto da simili sofferenze e da un’involuzione così repentina? "C’è un parametro nel calcio che deve essere sempre tenuto a mente, ossia che non occorre mai dare nulla per scontato. Chiaro che in autunno, con la squadra al quinto posto, era impensabile vivere ora una situazione del genere, ma spesso ci sono degli ...