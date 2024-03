Zambia e Italia | incontro diplomatico e imprenditoriale

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’Africa si avvicina sempre più all’Europa e in particolare all’, come dimostrano gli eventi e gli incontri che si sono tenuti in questo periodo a livello, tesi a rafforzare le competenze condivise e i progetti a divenire. Alla Camera di Commercio di Napoli, ad esempio, Martedi 27 Febbraio 2024 è avvenuto l’tra il Consigliere dell’Ambasciata delloin, e il vicepresidente vicario della Camera di Commercio Fabrizio Luongo nonché presidente di Si Impresa; presente anche il Console Onorario delloFrancesco Cossu. “Sono relazioni interessanti per lo Statono, soprattutto per la provincia di Napoli , perché lovuole rilanciare il turismo con le cascate ‘Vittoria’, con l’esigenza di aggiornare ed ...

