X-Men ’97 | i Mutanti del passato alla conquista del presente

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il piano editoriale di Disney per quanto riguarda i suoi contenuti streaming ha raccolto moltissime critiche negli anni. Dalle serie Marvel a quelle Star Wars, le difficoltà sono state piuttosto evidenti e hanno portato un malcontento piuttosto diffuso nel pubblico – ma anche all’interno dell’azienda stessa. Con il ritorno di Bob Iger nel ruolo di CEO, però, le cose sembra stiano piano piano cambiando: più qualità, meno quantità. Ma anche più attenzione e responsabilità per decidere cosa va prodotto e cosa no; cosa va al cinema e cosa su Disney+. Una prospettiva che, paradossalmente, era mancata nell’ultimo triennio. A risentirne sono stati tutti i brand, ma in particolare Marvel, sopratutto perché arrivava da una decade di successi, di unanimità d’opinione da parte degli spettatori e della critica. Ecco quindi che Feige e Iger mischiano le carte, sgombrando il terreno del 2024 in ...