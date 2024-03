WWE | Sarà un Triple Treath Tag team a definire i contendenti ai titoli di coppia di NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Due settimane fa la General Manager di NXT, Ava Raine, ha annunciato un torneo per designare i prossimi sfidanti aididello show in mano a Bron Breakker e Baron Corbin. Sei coppie hanno partecipato alla tenzone e, dopo due intense settimane di scontri, lo scenario finale inizia a prendere forma. Questa notte ad NXT infatti, due match chiave hanno avuto luogo, da cui sono emerse le due coppie finaliste in questo torneo. Axiom e Frazer hanno avuto ragione dei No Quarter Catch Crew, mentre gli O.C. sono usciti vittoriosi dallo scontro con Ledger e Walker. Ora queste due coppie, insieme al duo dell’LWO, si affronteranno in inper determinare chi sfiderà i Wolf Dogs per le cinture della divisione.