WWE | In leggero calo gli ascolti di Raw | anche se la media rimane stabile

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono stati resi noti i dati d’ascolto dell’ultima puntata di Raw, che ha visto Last Woman Standing tra Nia Jax e Becky Lynch come main event. 1.687.000 di spettatori contro gli 1.751.000 di sette giorni prima, a fronte di una differenza di key demo minima (0.55 contro 0.56). Il dato, del sempre attento Wrestlenomics, va in controtendenza rispetto agli ultimi show (soprattutto Smackdown) ma rientra nella fluttuazione deglitelevisivi dell’ultimo periodo. Ecco qui di seguito un’analisi più approfondita del sito sopracitato: TV RATINGS ARE INWWE Raw last night on USA Network Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 19, 2024

