WTA Miami 2024 | fuori Venus Williams e Halep | via vincente per Wozniacki

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Va in archivio tutta la giornata di primi turni della parte bassa per il WTA 1000 di, il quarto della stagione femminile. Programma sostanzialmente compresso nel pomeriggio, tant’è che non si arriva, nei fatti, a toccare gli orari serali. Di match piuttosto lottati, però, ce ne sono. Non lo è quello che vede uscire di scena, ancora in scena a 43 anni, ma sconfitta dalla russa Diana Shnaider con un doppio 6-3. Non avanza neppure Simona: la rumena, rientrata dalla squalifica per doping e beneficiaria di una wild card, cala di netto dopo un set e deve lasciar strada a Paula Badosa. Per la spagnola sarà molto emozionale il secondo turno contro Aryna Sabalenka, per l’amicizia che lega le due e per la tragica morte del compagno della bielorussa, l’ex giocatore di hockey Konstantin Koltsov. La ...