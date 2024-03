World Happiness Report 2024 | la Finlandia è il Paese più felice L’Italia 41esima dietro al Kosovo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo- Nonostante la minaccia russa alle porte lasi conferma il"più" nella classifica annuale del. L'Italia purtroppo è rilegata al 41esimo posto sotto a nazioni come il, la Romania o la Serbia. All'ultimo posto, inamovibile, c'è l'Afghanistan. Il rapporto, la cui pubblicazione coincide con con la Giornata internazionale della felicità, prende in esame 143 Paesi al mondo. Per la prima volta quest'anno l'analisi della felicità ha preso in considerazione diverse fasi della vita, perché, come sottolineano gli autori, la felicità è tradizionalmente associata alla giovinezza, mentre la vecchiaia è considerata una fase della vita meno, una ...

Israel slips in World Happiness Index - Israel is ranked 5th in the 2024 World Happiness Report, which is sponsored by the UN, through a poll conducted by Gallup, measuring Happiness in countries between 2021 and 2023. Israel was ranked 4th ...en.globes.co.il

Nordic countries top the annual World Happiness report - Rising unHappiness among younger people has caused the United States and some large western European countries to slip down on the global wellbeing index, while Nordic nations have retained their top ...vovworld.vn

