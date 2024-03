Welfare | al via il bando “DesTEENazione” | 250 milioni di euro per 60 Comunità adolescenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In arrivo l’Avviso pubblico diretto agli enti locali per la realizzazione di oltre 60 spazi multifunzionali in tutta Italia, luoghi di aggregazione per i giovanissimi tra gli 11 e i 18 anni, con un finanziamento triennale di 250a valere sul Pon Inclusione 2021-2027. Si è svolto questa mattina al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’evento di presentazione deldel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ‘-Desideri in azione”, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni, che stanzia 250didel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 per la realizzazione di oltre 60. ”Per la prima volta l’Italia – evidenzia in apertura dei lavori la promotrice ...