Volta a Catalunya 2024 | Pogacar concede il bis a Port Ainè | leadership consolidata

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tadejsi aggiudica anche la seconda tappa della. Secondo successo consecutivo per il corridore sloveno, già primo ieri a Vallter, che nei 176.7 km della Sant Joan de les Abadesses-Ainé è riuscito a precedere di 48? lo spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step) e di 1’03” l’azzurro Antonio Tiberi. A completare la top 5 sono l’olandese Wouter Poels e lo statunitense Sepp Kuss.consolida così la maglia gialla di leader della classifica generale, con un vantaggio di 2’26” su Landa. Domani è in programma la quarta delle sette frazioni della prestigiosa corsa spagnola dell’Uci WorldTour, la Sort-Lleida di 169 chilometri. SFace.

