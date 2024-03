Volley | Trento o Civitanova in finale di Champions League? Svelata l’avversaria che ha già fatto male all’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lo Jastrzebski Wegiel è la prima finalista della2023-2024 dimaschile. La formazione polacca, che ai quarti diaveva eliminato Piacenza al termine di due incontri abbastanza combattuti, ha avuto ragione dello Ziraat Bankasi Ankara delle stelle Wouter Ter Maat e Matt Anderson. Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta di fronte al proprio pubblico nel confronto d’andata, i ragazzi di coach Marcello Mendez hanno conquistato i primi due set anche nella bolgia della Bankkart Hall della metropoli anatolica e hanno così chiuso il discorso qualificazione. Primo set vinto per 34-32 dopo aver annullato cinque set-point non consecutivi, il secondo vinto per 27-25 con tanto di recupero da 22-24 e altro set-point annullato sul 24-25. A quel punto si è giocato soltanto per le statistiche, con le seconde ...