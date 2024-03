Volley Pfv | avvio in salita Il Versilia chiude con una vittoria

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Partenza inper la SeiPfv nella seconda fase del campionato femminile di serie C: le viareggine hanno incrociato le armi con Valdarno per la terza volta in stagione e, in terra sangiovannese, hanno rimediato la seconda sconfitta di fila contro questo ostico avversario: 51-35 il punteggio che ha premiato le padrone di casa, condannando la Pfv alla quarta sconfitta stagionale, tutte arrivate nella seconda parte della stagione dopo uncol turbo. Nell’altra partita del gironcino a quattro, Prato ha avuto la meglio su Porcari. Classifica: Valdarno 10, Cestistica Rosa Prato 8, SeiPfv 6, Porcari 2. In Terza Divisione maschile, adel girone B già acquisita, ilha festeggiato di fronte al proprio pubblico con l’ennesimo successo: nella 9ª e ...

