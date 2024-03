Volley femminile | Cev Cup | Chieri fa la storia e alza il trofeo battendo Neuchatel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024)vince la Cev Cup 2024! Le italiane vincono contro, conquistando i due set necessari a sollevare il. Dopo due primi parziali perfetti,paga l’emozione nel set numero tre, ma chiude la partita con la quarta frazione di gioco. Si aggiunge così una nuova coppa alla bacheca già ricca di, che termina anche il campionato imbattuta. I primi momenti in campo delineano l’andamento dell’intera partita.parte con il piede giusto, attaccando nel migliore dei modi e sbagliando poco. Dall’altra parte della rete, invece,fatica a trovare il ritmo, regalando diversi palloni alle avversarie. Il primo set dura appena quindici minuti, conche quasi non trova competizione e vince per 25-9. Nel secondo parziale, ...