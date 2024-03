Volley | Champions League femminile 2024 | Conegliano annienta l’Eczacibasi | sarà derby con Milano in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’A. Carraro Imocosbanca il Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul e si qualifica per ladella Cev2023/di. Capolavoro della formazione di Daniele Santarelli, che dopo aver vinto in rimonta al tie-break la gara di andata in casa, ha sconfitto nuovamenteDynavit Istanbul nella gara di ritorno delle semifinali. Le pantere si sono infatti imposte con il punteggio di 1-3 (17-25, 15-25, 26-24, 16-25), conquistando l’accesso alladella massima competizione continentale per club. MVP Isabelle Haak con 27 punti. E le buone notizie per ilitaliano non sono finite perché in...