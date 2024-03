Volley Arno L’Under 16 ai quarti di finale del torneo regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 –16Montevarchi è nelle migliori 8 squadre della Toscana. Dopo la conquista del titolo provinciale Etruria, la squadra allenata da coach Pierpaolo Sala ha brillantemente superato anche la seconda fase “eccellenza” battendo Robur Massa e Pallavolo Buggiano conquistando idi. Domenica 24 marzo, alle ore 17.00, le montevarchine scenderanno in campo davanti al loro pubblico per affrontare nella prima gara di andata la squadra di Monsummano che si è classificata al terzo posto nella classifica avulsa dei 6 gironi. Il ritorno è previsto per domenica 7 aprile, stavolta in casa della avversarie, con la formula del “golden set” in caso di parità. Gli altri abbinamenti sono: Savino Del Bene (FI) – Pallavolo Buggiano (PT); New ...