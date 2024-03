Voci su Anita Olivieri | “Ecco come ha reagito alla vista delle cattiverie sui social”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lunedì sera nell’ultima puntata del Grande Fratelloè arrivata ultima al televoto e dopo sei mesi ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà. Su Twitter (e non solo) migliaia di utenti hanno festeggiato la notizia, qualcuno ha anche esagerato pubblicando commenti e tweet infarciti di offese. Molti si chiedonol’ex gieffina abbiadopo aver letto quello che per mesi è stato scritto su di lei suie proprio in merito a questo sono arrivate. Sembra infatti chesia rimasta spiazzata da quello che ha scoperto. Lesu: “La sua reazione”. Su Twitter sono moltissimi i tweet in cui i fan del Grande Fratello si chiedono cosa avrà pensato ...