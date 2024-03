Vocalelli | «Razzismo Acerbi? Se non è vero denunci Juan Jesus!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono passati tre giorni da Inter-Napoli e ancora non si è capito con certezza chi abbia ragione fra, in collegamento con Radio Radio – Lo Sport, valuta cosa debba succedere se gli insulti razzisti non siano esistiti. IL CONTRARIO – Alessandrosi augura che l’episodioato domenica non sia: «Spero per Francescoche non prenda dieci giornate, perché quando un calciatore subisce una squalifica del genere è molto pesante. Poi: di cosa si è scusato? Se ha detto “ti faccio nero” gli dici che non ha capito nulla. Poi, seha detto il falso, mi aspetto cheloper calunnia. Se non èa ...