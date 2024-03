Vive nell’aeroporto di Bologna da mesi | lieto fine per Arnaldo

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 –per, l’uomo di 83 anni che da ottovaMarconi aperché non riusciva più a pagarsi un affitto, ora accolto presso una struttura alberghiera della città. Il pronto intervento sociale del Comune infatti, appresa dalla stampa la storia dell’83enne, si è attivato per trovargli immediatamente una sistemazione.per anni ha vissuto nel Modenese ed era un consulente vinicolo, ma una volta in pensione non è più riuscito a permettersi un appartamento. Da qui la decisione di spostarsi e arrivare sotto le due Torri, dove ha trovato riparo in aeroporto, adattandosi a tutte le circostanze. Neiestivi infatti, ha dormito fuori lo scalo bolognese ...

