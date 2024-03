Viva Rai2 | Fiorello replica a Giacovazzo | fuorionda fake Video

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questa mattina, mercoledì 20 marzo, è andata in onda una nuova puntata del programma mattutino di. In tale occasione, il conduttore non ha potuto fare a meno di toccare l'argomento inerente la gaffe del giornalista del TG2 che, durante un fuori onda, ha detto delle cose poco carine su sua figlia. Lo showman, però, ha voluto dare unache si sposa perfettamente con il suo stile comico e pungente di intrattenere il pubblico. Dopo aver detto sinceramente quello che pensa di tutto l'accaduto, infatti, Rosario ha organizzato un fintodurante il quale ha preso in giro il giornalista per quanto accaduto. Ladial giornalista del TG2 Ieri, il giornalista del TG2 Piergiorgio ...